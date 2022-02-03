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03.02.2022,  
11:18
Текст:  Татьяна Воробьева

В Курганской области военные разгромили "противника" бомбами

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

На учениях в Курганской области экипажи Центрального военного округа отработали скрытый подлет в заданный район и бомбометание по укреплениям и объектам полевого лагеря условного противника.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Снаряды сбрасывали с транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" с высоты около двух сотен метров. В общей сложности - около двадцати авиабомб, в том числе с предельно малых высот. Тренировки проходили и ночью и днем, при разных условиях видимости.

"При нанесении ударов экипажи заранее рассчитывали точку сброса авиабомб, учитывая скорость и высоту полета для точного поражения целей", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Фото: Пресс-служба ЦВО

Летчики отработали также уклонение от ПВО "неприятеля" (для чего использовали ложные тепловые цели), воздушную разведку и определение координат наземных целей.

В учениях воздействовали десяток вертолетов, около тридцати наземных машин.

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