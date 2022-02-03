Зарегистрирован 02.02.2022 № 67090

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 02.02.2022 г.

Вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 12.04.2017 № 177 "Об утверждении Перечня областей, в которых работники бюджетного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации и наделенного полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, привлекаемые к определению кадастровой стоимости, должны иметь высшее образование и (или) профессиональную переподготовку, и Порядка подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к работникам бюджетного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации и наделенного полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, привлекаемым к определению кадастровой стоимости" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2017, регистрационный № 48169).