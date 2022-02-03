Распоряжение губернатора Рязанской области от 1 февраля 2022 года № 28-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.042020 № 127-рг, от 23.042020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.072020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от. 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11:2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг, от 04.06.2021 № 144-рг, от 16.06.2021 № 152-рг, от 30.06.2021 № 166-рг, от ,12.07.2021 № 186-рг, от 15.07.2021 № 191-рг, от 29.07.2021 № 208-рг, от 12.08.2021 № 221-рг, от 26.08.2021 № 241-рг, от 10.09.2021 № 256-рг, от 22.09.2021 № 267-рг, от 24.09.2021 № 273-рг, от 08.10.2021 № 294-рг, от 14.10.2021 № 299-рг, от 22.10.2021 № 309-рг, от 28.10.2021 № 316-рг, от 29.10.2021 № 319-рг, от 03.11.2021 № 323-рг, от 11.11.2021 № 328-рг, от 03.12.2021 № 354-рг, от 13.12.2021 № 365-рг, от 24.12.2021 № 392-рг, от 14.01.2022 № 3-рг, от 26.01.2022 № 23-рг) следующие изменения:

1) пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

"15.1. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С. Щетинкина) в подведомственных образовательных организациях с 3 по 17 февраля 2022 года организовать реализацию дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий.";

2) в пункте 16.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"при реализации образовательных программ основного общего образования в подведомственных образовательных организациях в период с 3 по 17 февраля 2022 года для 5-8 классов:";

в абзаце шестом слова "и среднего общего" исключить;

абзацы восьмой - четырнадцатый признать утратившими силу;

3) в пункте 16.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"16.2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Рязанской области при реализации образовательных программ основного общего образования в муниципальных образовательных организациях в период с 3 по 17 февраля 2022 года для 5-8 классов:"

в абзаце пятом слова "и среднего общего" исключить;

4) в пункте 16.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"16.3. Рекомендовать частным и федеральным образовательным организациям при реализации образовательных программ основного общего образования в период с 3 по 17 февраля 2022 года для 5-8 классов:"

в абзаце пятом слова "и среднего общего" исключить;

5) пункты 16.4, 16.5 признать утратившими силу;

6) пункт 16.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить в подведомственных профессиональных образовательных организациях с 3 по 17 февраля 2022 года реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств с использованием дистанционных образовательных технологий.";

7) в пункте 17:

в абзацах третьем, восьмом - девятом слова "с 30 октября по 15 ноября 2021 года" заменить словами "с 3 по 17 февраля 2022 года";

дополнить следующим абзацем:

"в подведомственных образовательных организациях (детских школах искусств) с 3 по 17 февраля 2022 года организовать реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств с использованием дистанционных образовательных технологий.";

8) в абзацах третьем - четвертом пункта 24 слова "с 30 октября по 15 ноября 2021 года" заменить словами "с 3 по 17 февраля 2022 года";

9) в подпункте 2 пункта 41 слова "с 30 октября по 15 ноября 2021 года" заменить словами "с 3 по 17 февраля 2022 года";

10) в пункте 42 слова "с 30 октября по 15 ноября 2021 года" заменить словами "с 3 по 17 февраля 2022 года".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 3 февраля 2022 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







