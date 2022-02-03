Постановление губернатора Самарской области от 2 февраля 2022 года № 18 "О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

в пункте 4:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) проведение международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних лиц;";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в театрально-концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях, кинотеатрах (кинозалах), цирковых организациях и иных организациях культуры.

Ограничение, указанное в настоящем подпункте, действует до 15 февраля 2022 года.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Руководителям медицинских организаций приостановить плановую работу медицинских организаций первичного звена, включая проведение диспансеризации, перевести их на экстренный режим работы (оказание только экстренной и неотложной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи беременным, а также пациентам с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, выдача лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения).".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







