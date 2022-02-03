Сенатор Умаханов: Хадж в этом году проведут в соответствии с эпидобстановкой

Власти Саудовской Аравии проведут хадж в 2022 году, но формат подготовки к нему определят в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

Сенатор, который также работает уполномоченным по делам хаджа при комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, находится с визитом в Саудовской Аравии вместе с зампредом комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Беланом Хамчиевым.

"Саудовская сторона подтвердила намерение проведения хаджа в текущем году. Формат подготовки к проведению хаджа в 2022 году будет определяться саудовской стороной в соответствии с эпидемиологической ситуацией, в том числе в странах, откуда прибывают паломники", - приводит слова Умаханова пресс-служба Совфеда.

Именно организация хаджа российских мусульман в условиях пандемии коронавируса стала основной темой встречи российских сенаторов с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком ар-Рабиа.

Также они встретились с первым заместителем Консультативного совета королевства Мухаммадом аль-Сильми. "Достигнуто понимание, что обе стороны заинтересованы в активизации межпарламентского сотрудничества. Мы условились о проведении в этом году встречи членов группы дружбы российского и саудовского парламентов, а также о максимальной активизации студенческих и гуманитарных обменов", - сказал политик.