Туроператоры получат 1,2 млрд рублей субсидий на чартеры по России

Правительство продолжит поддержку туристической отрасли, чтобы она смогла преодолеть последствия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В 2022 году туроператоры снова получат субсидии на организацию внутрироссийских чартеров. Это возместит до 50 процентов затрат.

"В национальном проекте по туризму на эти цели предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Рассчитываем, что цены на пакетные туры в популярные российские города станут более доступными, и наше граждане воспользуются такими возможностями для путешествий по стране", - отметил глава правительства.