Вернувшаяся с Мальдив Ирина Дубцова была экстренно прооперирована

39-летняя российская певца и автор песен Ирина Дубцова перенесла операцию и была вынуждена отложить на март ранее запланированные концерты.

При этом артистка акцентировала в сторис своего Instagram, что дело не в коронавирусе и его новом штамме омикрон. "Я - живой организм, который чуть дал сбой", - проинформировала исполнительница. Не вдаваясь в подробности, что это за сбой.

Также стоит отметить, что Дубцова только что вернулась с отдыха на Мальдивах.

Ирина Дубцова родилась в 1982 году в Волгограде. В 1999-2001 года выступала в составе продюсерского проекта Игоря Матвиенко "Девочки". Выпускница и победитель четвертой "Фабрики звезд". Первый сольный альбом выпустила в 2005-м. Выход третьей номерной пластинки артистки анонсирован на 14 февраля.