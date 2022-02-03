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03.02.2022,  
12:02
Текст:  Николай Грищенко

Военные забраковали новые американские внедорожники

Фото: General Motors / youtube.com Фото: General Motors / youtube.com
Фото: General Motors / youtube.com

Легкие внедорожники ISV для десантников и спецназа армии США оказались неэффективны в боевых условиях. А конструктивные особенности не позволяют вести огонь во время движения.

Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
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Как сообщает Breaking Defense, в докладе по оперативным испытаниям и оценке машин было сказано, что у транспортного средства отсутствуют необходимые средства защиты и связи, и это мешает солдатам вести огонь по противнику.

"Чтобы преодолеть пересеченную и лесистую местность, подразделение было вынуждено либо снизить скорость, либо перемещаться по более качественным дорогам, сводя на нет любой элемент неожиданности", - говорится в отчете.

Установленный на машине пулемет не позволяет вести огонь во время движения. В докладе отмечается, что во время выполнения учебных задач "подразделение понесло многочисленные потери".

Отметим, что легкие внедорожники ISV создаются на базе Chevrolet Colorado и оснащаются турбодизельным двигателем мощностью 186 лошадиных сил. Автомобили изготовлены с расчетом возможности их транспортировки на вертолетах Black Hawk и CH-47 Chinook. Внедорожники могут перевозить девять десантников с оружием или полезную нагрузку массой до 1451 килограмм.

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