Вооруженные силы Индии заказали очередную партию ПТРК "Конкурс-М"

Эта российская разработка ценится за относительную простоту, надежность, невысокую цену и достаточно высокие тактико-технические характеристики.
Противотанковые ракеты оснащены тандемными головными частями, способными пробивать до 800 мм гомогенной брони, находящейся за динамической защитой.
Дальность применения - от 75 метров до 4000 метров днем и до 3500 метров ночью с использованием штатных тепловизионных прицелов.
Масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере - 27,4 кг, без него - 17 кг. Средняя скорость полета ракеты - 208 м/с.
Известно, что такие ракеты выпускались по лицензии в Индии. Они входят как в боекомплект боевых машин пехоты БМП-2 "Sarath", так и запускаются непосредственно с переносных пусковых установок.
Несмотря на разработку в стране комплексов третьего поколения, от "Конкурсов-М" отказываться никто не собирается. Как сообщает индийская компания Bharat Dynamics Limited (BDL), она подписала с вооруженными силами страны новый контракт на поставку очередной партии таких ПТУР. Сколько их будет приобретено, пока не сообщается, но, по данным местных источников, срок поставок составит три года.
BDL today has signed contract worth Rs 3131. 82 Cr for manufacture and supply of Konkurs - M to Indian Army. pic.twitter.com/emknx12s8C— Bharat Dynamics Limited (@bharat_dynamics) February 2, 2022