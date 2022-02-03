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03.02.2022,  
16:43
Текст:  Алексей Брусилов

Вооруженные силы Индии заказали очередную партию ПТРК "Конкурс-М"

Противотанковые управляемые ракеты "Конкурс-М" продолжают находиться на вооружении многих армий мира. Например, они хорошо себя показали в ходе боевых действий в Сирии, где бойцы правительственных войск с их помощью уничтожали не только технику, но и укрепления, живую силу и расчеты ПТУР противника.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Эта российская разработка ценится за относительную простоту, надежность, невысокую цену и достаточно высокие тактико-технические характеристики.

Противотанковые ракеты оснащены тандемными головными частями, способными пробивать до 800 мм гомогенной брони, находящейся за динамической защитой.

Дальность применения - от 75 метров до 4000 метров днем и до 3500 метров ночью с использованием штатных тепловизионных прицелов.

Масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере - 27,4 кг, без него - 17 кг. Средняя скорость полета ракеты - 208 м/с.

Фото: Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum / wikimedia.org
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Известно, что такие ракеты выпускались по лицензии в Индии. Они входят как в боекомплект боевых машин пехоты БМП-2 "Sarath", так и запускаются непосредственно с переносных пусковых установок.

Несмотря на разработку в стране комплексов третьего поколения, от "Конкурсов-М" отказываться никто не собирается. Как сообщает индийская компания Bharat Dynamics Limited (BDL), она подписала с вооруженными силами страны новый контракт на поставку очередной партии таких ПТУР. Сколько их будет приобретено, пока не сообщается, но, по данным местных источников, срок поставок составит три года.

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