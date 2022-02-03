Вооруженные силы Индии заказали очередную партию ПТРК "Конкурс-М"

Противотанковые управляемые ракеты "Конкурс-М" продолжают находиться на вооружении многих армий мира. Например, они хорошо себя показали в ходе боевых действий в Сирии, где бойцы правительственных войск с их помощью уничтожали не только технику, но и укрепления, живую силу и расчеты ПТУР противника.

Эта российская разработка ценится за относительную простоту, надежность, невысокую цену и достаточно высокие тактико-технические характеристики.

Противотанковые ракеты оснащены тандемными головными частями, способными пробивать до 800 мм гомогенной брони, находящейся за динамической защитой.

Дальность применения - от 75 метров до 4000 метров днем и до 3500 метров ночью с использованием штатных тепловизионных прицелов.

Масса ракеты в транспортно-пусковом контейнере - 27,4 кг, без него - 17 кг. Средняя скорость полета ракеты - 208 м/с.

Известно, что такие ракеты выпускались по лицензии в Индии. Они входят как в боекомплект боевых машин пехоты БМП-2 "Sarath", так и запускаются непосредственно с переносных пусковых установок.

Несмотря на разработку в стране комплексов третьего поколения, от "Конкурсов-М" отказываться никто не собирается. Как сообщает индийская компания Bharat Dynamics Limited (BDL), она подписала с вооруженными силами страны новый контракт на поставку очередной партии таких ПТУР. Сколько их будет приобретено, пока не сообщается, но, по данным местных источников, срок поставок составит три года.