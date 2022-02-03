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03.02.2022,  
10:41
Текст:  Антон Валагин

В России завершаются предварительные испытания самоходного орудия "Лотос"

Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости
Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости

Предварительные испытания авиадесантируемой САУ "Лотос" завершатся в 2022 году. Сроки государственных испытаний самоходного орудия установит Минобороны РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации Ростех.

"Лотос" призван заменить в ВДВ советские САУ "Нона-С". Самоходное орудие выполнено на базе БМД-4М - на нее установлена автоматизированная башня с длинноствольной 120-мм пушкой, сочетающей основные качества гаубицы и миномета. Расчетная скорострельность 6-8 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 13 километров.

Экипаж машины четыре человека, масса 18 тонн. "Лотос" способен десантироваться парашютным способом в полностью боеготовом состоянии.

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