В России завершаются предварительные испытания самоходного орудия "Лотос"

Предварительные испытания авиадесантируемой САУ "Лотос" завершатся в 2022 году. Сроки государственных испытаний самоходного орудия установит Минобороны РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации Ростех.

"Лотос" призван заменить в ВДВ советские САУ "Нона-С". Самоходное орудие выполнено на базе БМД-4М - на нее установлена автоматизированная башня с длинноствольной 120-мм пушкой, сочетающей основные качества гаубицы и миномета. Расчетная скорострельность 6-8 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 13 километров.

Экипаж машины четыре человека, масса 18 тонн. "Лотос" способен десантироваться парашютным способом в полностью боеготовом состоянии.