19FortyFive: российский "Шквал" разрушает парадигму подводной войны

Российская ракета-торпеда "Шквал" разрушает парадигму подводной войны благодаря способности двигаться со скоростью около 200 узлов. Это в несколько раз превышает показатели аналогов.

Торпеда ВА-111 "Шквал" была одним из самых инновационных видов советского вооружения, пишет обозреватель 19FortyFive Кайл Мизоками.

Она оснащалась реактивным двигателем, однако и его мощности не хватало на то, чтобы преодолеть сопротивление воды и достигнуть высокой скорости. Советские инженеры нашли решение: превратить воду в пар, в пузыре которого (кавитационной полости) и будет двигаться ракета-торпеда. Этот процесс называется суперкавитацией.

Подобное решение увеличивает скорость движения торпеды, но снижает ее маневренность. Впрочем, в то время считали, что первый показатель куда важнее, пишет эксперт. Еще один недостаток "Шквала" - его шумность, которую создают и двигатель, и паровой пузырь. Пуск торпеды моментально выдаст подводную лодку. Впрочем, быстроходное орудие способно уничтожить врага еще до того, как он успеет отреагировать.

Принцип суперкавитации осложняет наведение торпеды, поскольку пузырь и двигатель заглушают гидролокационные системы. Инженеры нашли решение: вначале торпеда движется с большой скоростью до области цели, а затем замедляется для наведения.

В США работают над подобным оружием с 1997 года. Рассматривается вариант модернизации торпеды Mark 48. Российские подлодки остаются единственными в мире субмаринами, оснащенными модернизированными суперкавитирующими торпедами.

- "Шквал" - это шумное, но эффективное орудие, разрушающее парадигму подводной войны, - пишет Кайл Мизоками, - Все больше стран будут задействовать в подводном флоте суперкавитирующие технологии и скорректируют свою тактику. Подводная война скоро станет громче и смертоноснее.