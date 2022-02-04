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04.02.2022 09:24
Рубрика: Культура

Чем удивит зрителя новое телешоу "Возможно все!"

Текст: Константин Губанов
Премьера нового телешоу "Возможно все!" пройдет 4 февраля в 21:00 на телеканале "Россия 1". Это юмористическое шоу, главная особенность которого в полной непредсказуемости: нет никакого сценария или заготовленных шуток, только находчивость, огромная доля самоиронии и экспромт, возведенный в абсолют.
Фото: телеканал "Россия" Фото: телеканал "Россия"
Фото: телеканал "Россия"
Фото: Про:Взгляд
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В каждом выпуске 4 постоянных участника и 4 гостя объединяются в одну команду, которой предстоит пройти через российский аналог "Игры в кальмара": начиная от "невинных" пантомим с аналогами "сломанного телефона" и заканчивая подвешиванием к потолку или складыванием артистов в один огромный бургер. Сие действие становится еще более абсурдным, когда зрители из зала тоже начинают принимать участие в конкурсах и соревнованиях. По словам создателей шоу, все это лишь затравка к основному блюду - комнате под наклоном со скользким полом, где только удержаться непосильный труд, а ведь надо еще выполнять задания. Впрочем, это описание лишь первых нескольких выпусков, а дальше "Возможно все!" непременно докажет, что подобное название дано ему не просто так.

Фото: телеканал "Россия"

Ведущий и душа шоу Владимир Маркони. Его коллегами и постоянными участниками выступают одни из лучших комедийных артистов нашей страны - Тимур Родригез, Надежда Ангарская, Яна Кошкина и Денис Косяков. Компанию им составит целая плеяда талантливых исполнителей, актеров и шоуменов: Михаил Галустян, Глюк'оZа, Валерия, Иосиф Пригожин, Dava и другие.

Прямая речь

Тимур Родригез:

"Чего только со мной не делают на этой программе, чего я только здесь не испытал… Поэтому на площадке постоянно дежурят и психиатры, и остеопаты (смеется). Зрителям будет интересно наблюдать, как мы будем выбираться из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Каждый конкурс, даже если мы знаем правила, все равно имеет долю неожиданности. Нам приходится постоянно выкручиваться: чем сложнее нам, тем смешнее зрителю".

Надежда Ангарская:

"В этом шоу все люди с юмором, а наш ведущий - и вовсе с бескрайним, безграничным, поэтому весело зрителям будет точно. А легкая импровизация и пластичность тел выручают нас в некоторые сложные моменты".

Фото: телеканал "Россия"

Денис Косяков:

"Возможно все!" - дико смешное шоу. Когда меня пригласили, я знал, что будет весело, но не знал, что еще и тяжело физически. Я больше не хожу на фитнес! С самого первого танцевального конкурса и до самого конца трачу огромное количество калорий: тебя подвешивают, кидают, на тебя падают люди, ты сам падаешь на них... Чего тут только не происходит!".

Кстати

"Возможно все!" - российская версия проекта Anything Goes, который уже успел стать хитом во всем мире, а его адаптацию заказали свыше двух десятков стран. Такая популярность заключается в уникальном формате программы - ни зрители, ни тем более участники шоу не знают, что будет твориться в следующую минуту, и это порождает массу веселья и животрепещущий интерес к происходящему.

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