Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией

Дальний беспилотник "Сириус" сможет взаимодействовать с пилотируемой авиацией в составе разведывательно-ударных контуров. Предполагается, что дрон будет вскрывать цели для ударных самолетов.

- Комплекс с БЛА выступает в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруженным им же наземным и надводным объектам. Пилотируемая авиация выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, найденным "Сириусом", - рассказали ТАСС в пресс-службе создавшей беспилотник компании "Кронштадт".

Средневысотный разведывательно-ударный БЛА "Сириус" является более тяжелой версией успешного дрона "Орион". Беспилотник имеет два двигателя, спутниковое управление и способен нести большую полезную нагрузку. Серийный выпуск БЛА планируется начать в 2023 году.