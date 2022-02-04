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04.02.2022,  
11:47
Текст:  Антон Валагин

Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией

Фото: Компания Кронштадт Фото: Компания Кронштадт
Фото: Компания Кронштадт

Дальний беспилотник "Сириус" сможет взаимодействовать с пилотируемой авиацией в составе разведывательно-ударных контуров. Предполагается, что дрон будет вскрывать цели для ударных самолетов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Комплекс с БЛА выступает в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруженным им же наземным и надводным объектам. Пилотируемая авиация выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, найденным "Сириусом", - рассказали ТАСС в пресс-службе создавшей беспилотник компании "Кронштадт".

Средневысотный разведывательно-ударный БЛА "Сириус" является более тяжелой версией успешного дрона "Орион". Беспилотник имеет два двигателя, спутниковое управление и способен нести большую полезную нагрузку. Серийный выпуск БЛА планируется начать в 2023 году.

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