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04.02.2022 11:40
Рубрика: В мире

ЛНР: подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу

Текст: Надежда Ермолаева
Подготовка Вооруженных сил Украины к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные разведки самопровозглашенной Луганской народной республики.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, большая часть полученных Украиной из США и Британии ПТРК Javelin, TOW и NLAW доставлены к линии соприкосновения в Донбассе. Завершается передислокация военных ВСУ, которые прошли подготовку для применения противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

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Филипоненко также рассказал о том, что представители СМИ Великобритании, США и Эстонии находятся в Донбассе для подготовки постановочных сюжетов, якобы демонстрирующий "агрессию" со стороны РФ, ДНР и ЛНР.

В ЛНР уточнили, что Миссия ОБСЕ фиксирует в отчетах неполные данные об украинских военных. Например, разведка сообщает, что в районе Путилино, на удалении менее 9 километров от линии боевого соприкосновения, находятся два танка Т-72. Они были зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ еще 24 января, однако не были отражены в ежедневном отчете миссии.

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