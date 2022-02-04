ЛНР: подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу

Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, большая часть полученных Украиной из США и Британии ПТРК Javelin, TOW и NLAW доставлены к линии соприкосновения в Донбассе. Завершается передислокация военных ВСУ, которые прошли подготовку для применения противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

Филипоненко также рассказал о том, что представители СМИ Великобритании, США и Эстонии находятся в Донбассе для подготовки постановочных сюжетов, якобы демонстрирующий "агрессию" со стороны РФ, ДНР и ЛНР.

В ЛНР уточнили, что Миссия ОБСЕ фиксирует в отчетах неполные данные об украинских военных. Например, разведка сообщает, что в районе Путилино, на удалении менее 9 километров от линии боевого соприкосновения, находятся два танка Т-72. Они были зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ еще 24 января, однако не были отражены в ежедневном отчете миссии.