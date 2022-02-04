Зарегистрирован 02.02.2022 № 67110

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 03.02.2022 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о признании утратившими силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г., регистрационный № 33570), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2014 г. № 1146 "Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2014 г., регистрационный № 34255), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 631 "О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2015 г., регистрационный № 38157), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 129 "О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2017 г., регистрационный № 45911) и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г., регистрационный № 48516).