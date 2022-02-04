Новости

Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина 13:35
Песков: Президент определится с датой Послания в ближайшее время 13:22
Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая 13:15
Захарова: Москва ответит, если Лондон примет санкции против российских СМИ 13:02
Чем закончилась история "пропавшего" победителя "Звездного диктанта" из Армении 12:43
Apple первой исполнила все требования закона "о приземлении" 12:41
Цена нефти Brent превысила семилетний максимум 12:20
Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в "Фиорентину" 12:18
В Петербурге покажут уникальные документы о гибели Пушкина 12:18
В Испании изловили "Галисийского Рэмбо" 12:16
Захарова оценила слова Нуланд об "утечке" 12:07
Омбудсмен: Число детей, имеющих инвалидность, в России за 6 лет выросло на 13% 12:05
Дрон "Сириус" сможет работать с пилотируемой авиацией 11:47
Впервые в истории Крым и Нарьян-Мар свяжут авиасообщением 11:28
При тушении пожара погиб актер Мадис Миллинг 11:25
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию Минздрава 11:21
Правительство направит 600 млн рублей на развитие цифровой грамотности населения 11:21
В Амстердаме вводят ограничения для инвесторов из-за роста цен на недвижимость 11:20
Киностудия имени Горького снимет новогодний фильм с Гариком Сукачевым 11:19
В Ленобласти передумали отправлять школьников на внеплановые каникулы 11:18
Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны 51" 11:18
Валиева выступит в короткой программе командного турнира фигуристов 11:14
Ростуризм: Туры с кешбэком уже приобрели 200 тысяч россиян 11:12
Посол Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций 11:11
В Ленобласти предложили лишать водителей-новичков прав после трех ДТП 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 февраля 2022 г.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.09.2021 № 638 "Об утверждении показателей, методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых"

Дата подписания 10 сентября 2021 г.
Опубликован 4 февраля 2022 г.

Зарегистрирован 02.02.2022 № 67110

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 03.02.2022 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о признании утратившими силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657 "Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г., регистрационный № 33570), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2014 г. № 1146 "Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2014 г., регистрационный № 34255), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 631 "О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2015 г., регистрационный № 38157), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 129 "О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2017 г., регистрационный № 45911) и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 955 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г., регистрационный № 48516).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.09.2021 № 638
(pdf, PDF, 8.8 Мб)