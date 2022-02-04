"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью агентству ТАСС заявила, что украинская сторона не сообщала Соединенным Штатам о своем нежелании выполнять Минские соглашения. Так она прокомментировала недавнее заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что "выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны".

"Нам они такого не говорят", - растерянно заявила Нуланд на прямой вопрос российского журналиста относительно заявления Данилова.

Она также сообщила, что не в курсе недавно сделанного в интервью польской газете "Речь Посполита" министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявления, что Донбасс не получит предусмотренный Минскими соглашениями особый статус.

Нуланд рассказала, что представители Украины уверяют американцев в своей готовности соблюдать Минские соглашения.

Напомним, глава СНБО Украины Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что уже на момент подписания Минских соглашений было понятно, что "эти документы невозможно реализовать".

США постоянно безосновательно обвиняют Москву в нежелании выполнять Минские соглашения, в то время как именно Россия как международный гарант этих соглашений настаивает на их соблюдении Киевом. Украина же откровенно саботирует выполнение Минских соглашений, в частности "формулы Штайнмайера", определяющей порядок их имплементации.