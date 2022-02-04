Памятник создателю первого отечественного антибиотика будет делать команда Щербакова

Конкурс на лучший архитектурно-художественный проект памятника советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой выиграла команда известного скульптора Салавата Щербакова (среди его последних работ - памятник Владимиру Великому в Москве). Творческий коллектив стал победителем открытого международного творческого конкурса РВИО.

Напомним, что идея увековечить память создателя первого отечественного антибиотика у здания медицинского университета в Ростове-на-Дону пришла руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой. Она обратилась к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, который ее поддержал.

"Это будет памятник не только Зинаиде Ермольевой, но и всем врачам, которые спасают жизни - и тогда, и сегодня", - сказал Владимир Мединский на церемонии открытия закладного камня на месте будущего памятника. На конкурс было представлено семь проектов. Торжественное открытие памятника запланировано на 10 сентября 2022 года.

Справка "РГ"

Более 30 лет жизни (1942-1974) Зинаида Виссарионовна Ермольева посвятила изучению антибиотиков и других биологически активных веществ природного происхождения. Имя Ермольевой неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина, становлением науки об антибиотиках и их широким применением в нашей стране.

В 1939 году Ермольева была командирована на борьбу с начинающейся холерной эпидемией в Афганистан, где изобрела методы экспресс-диагностики холеры и создала мощный препарат, который оказался эффективен не только при холере, но и при брюшном тифе и дифтерии.

В 1942 году она направлена в осажденный Сталинград, где в немецких войсках началась эпидемия холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни среди жителей города и советских военных, Ермольева развернула производство бактериофага, который при ежедневном применении спас жизни более 50 000 человек, организовала хлорирование колодцев и массовые прививки. За свою противоэпидемическую деятельность в Сталинграде Ермольева получила Сталинскую премию, которую пожертвовала на строительство истребителя, названного в ее честь - "Зинаида Ермольева".

В этом же году Ермольева впервые в СССР получила пенициллин ("Крустозин") и активно участвовала в организации его промышленного производства, что спасло сотни тысяч жизней советских солдат в годы Великой Отечественной войны.