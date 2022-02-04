Пандемия изменила представления россиян об идеальном работодателе

Стабильная компания, где ждет высокая зарплата и хороший социальный пакет, - так россияне видят видят идеального работодателя, утверждает Аналитический центр НАФИ. Причем приоритеты сильно поменялись за время пандемии. Гарантии, надежность и уверенность в завтрашнем дне теперь ценятся куда больше, чем возможность карьерного роста и атмосфера в коллективе.

В частности, в 2022 году 71% опрошенных назвал главной характеристикой идеального работодателя высокую зарплату, 69% - хороший социальный пакет, 60% - стабильность компании, 49% - возможность карьерного роста и 39% - приятный климат в коллективе. Для сравнения, в 2020 году факт стабильности выбирали только 49% опрошенных.

По данным исследования, важность зарплаты, продвижения по службе и дружеских отношений в коллективе у россиян снижаются, зато запрос на стабильность компании, хороший социальный пакет и предоставление обучения растет.

Карьерный рост, правда, по-прежнему важен для молодых россиян и людей с высшим образованием, а для людей старше 45 лет на первое место выходит социальный пакет.

Для женщин предпочтительнее возможность самореализации, развития, профессионального роста и дружеские, приятельские отношения в коллективе.

Стабильность компании не так уж важна для высокодоходной группы населения.

- Самым главным критерием идеального работодателя для наемных работников остается достойный уровень заработной платы, - говорит директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова. - Более того, по данным нашего предыдущего исследования, именно неудовлетворенность заработной платой является самой распространенной причиной увольнения сотрудников. Также примечательно, что в 2022 году критерий стабильности компании стал чаще выбираться работающими россиянами. Люди боятся рисковать, потерять работу и стали осторожнее при выборе работодателя в кризисное время пандемии.

Исследование проводилось по итогам Всероссийского опроса населения. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 53 регионах России.