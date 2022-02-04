Под Брестом артиллеристы и авиация устроили противнику "огневой мешок"

На полигоне "Брестский" российские и белорусские военные отработали взаимодействие штурмовой авиации, вертолетов и артиллерии. Группам боевиков был устроен "огненный мешок".

В боевых стрельбах и нанесении ракетно-бомбовых ударов были задействованы штурмовики Як-130 и Су-25. Перед нанесением авиационного удара по объектам условного противника совместная тактическая группа из России и Беларуси провела воздушную разведку с использованием беспилотников.

Затем в бой вступили ударные вертолеты Ми-24, которые подавляли уцелевшие после первого авианалета объекты противника. Авиационные удары, как отметили в Минобороны РБ, наносились группой вертолетов без входа в зону поражения ПВО условного противника. После чего с вертолетов Ми-8МТВ5 были выброшены парашютисты и высажены группы армейского спецназа.

Одновременно белорусские и российские артиллеристы нанесли поражение пунктам управления противника, после чего осуществили активное огневое воздействие по вновь выявленным целям.

Для проведения "огненного мешка" привлекались дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц "Акация", дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок "Нона-С", две реактивные батареи систем залпового огня "Град", и две минометные батареи.

В свою очередь танкисты применили способ огневого поражения "Танковая карусель". При использовании данного способа противник находится под постоянным огнем пушек Т-72М3.

"При этом один из танков ведет огонь из-за насыпи по уже обнаруженным целям беглым огнем, второй танк действует из района наблюдения и ведет разведку по обнаружению новых противников. Третий танк - находится в районе ожидания и готовности к дальнейшим действиям", - уточнили в военном ведомстве.

В ходе второго этапа учений "Союзная решимость - 2022". Военные двух стран будут препятствовать проникновению вооруженных отрядов боевиков через государственную границу. Практические действия пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Завершатся маневры 20 февраля.