При тушении пожара погиб актер Мадис Миллинг

3 февраля на 52-м году жизни скончался эстонский актер театра и кино, телеведущий и политик Мадис Миллинг. Как передает ERR, трагедия случилась ночью, когда артист, бывший добровольцем-спасателем, упал и потерял сознание при тушении пожара в волости Саку. Усилия врачей спасти Миллинга успеха не возымели.

Миллинг родился 24 ноября 1970 года. В 1993-м окончил Таллинский педагогический университет, играл в спектаклях театров "Старый театр Баскина" и "Эстония".

На экранах - с нулевых: комедийная дилогия "Старые и рыхлые" (она же - "Сделано в Эстонии"), сериал "Келк-ищейка", Железный дровосек в эстонской версии "Волшебника страны Оз" 2011 года.