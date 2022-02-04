Рецепты побед для спортсменов и болельщиков по случаю зимних Игр в Пекине

"Диета" переводится с древнегреческого как образ жизни и соответствующий ему режим питания. С давних времен спортсмены и их тренеры - в поисках идеальной диеты, которая приведет к высоким результатам. Но универсальной системы питания не существует. В одном виде спорта требуется выносливость, в другом важнее быть гибким и ловким, а где-то очень важен вес спортсмена.

В преддверии ХХIV зимних Олимпийских игр в Пекине "Кухня" раскрыла секреты рациона олимпийцев. Но они, надеемся, придутся по вкусу и болельщикам. На старт, внимание... марш!

Футболисты: макароны с сахаром

Однажды Арсен Венгер, бывший тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал", очень точно подметил: "Еда - как бензин. Если вы зальете неправильный в бак вашего автомобиля, он поедет не так быстро, как должен". С этим утверждением не поспорить. Еще в 1940-е годы при лаборатории врачебного контроля ЦНИИФК (Центрального научно-исследовательского института физической культуры) была создана первая "Клиника здорового человека". Здесь для спортсменов с разными типами нагрузок разработали детальные сезонные диеты: для штангистов, фигуристов, легкоатлетов, борцов и, конечно, футболистов.

Футболистам нужно много энергии. За 90 минут матча они тратят до 1000 калорий. Поэтому 70% рациона футболиста - это углеводы. Особенно часто в рационе советских игроков встречались макароны: с сыром, по-флотски и даже с сахаром и маслом. Но не макаронами едиными.

В сезон овощей повара футбольного клуба "Зенит" балуют команду супами из щавеля и шпината. В их меню также вкуснейшие морсы и компоты из клюквы и брусники. Разрешена даже сладкая выпечка, но только с фруктовой начинкой - никакого крема.

Сладкое есть и в меню хоккеистов. Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал, чем питались игроки "Красной машины". С утра - яичница, творог, кефир, чай, булочка. На обед - обязательно что-то мясное. На десерт - пирожные. А во время первой поездки в Канаду в феврале 1974 года хоккеистов больше всего поразили клубника зимой и стейки.

Столовая в Олимпийской деревне. Москва. 1980 год. Фото: ТАСС

Борцы: борщ с молоком

Знаменитый борец и атлет Иван Поддубный, получивший на Западе прозвище Русский Медведь, любил простую, полезную пищу. Поддубный очень уважал наваристый борщ. И мог, по словам современников, съесть за раз десяток вареных яиц и выпить за день более трех литров молока. Важным компонентом рациона атлета были овощи, особенно редька. Поддубный даже просил сестру выслать ему посылку с этим овощем в США, где в 1925 году он с успехом гастролировал.

Не ел мясо, но зато пил молоко и другой силач - Иван Лебедев. Атлет-гиревик, цирковой постановщик, он считал, что мясо "вносит в организм продукты гнилостного разложения". Зато рекомендовал налегать на яйца и пить теплое молоко с сахаром. А вот для циркового атлета Георга Гаккеншмидта по прозвищу Русский Лев мясо было основой спортивного рациона. На одну порцию мясного бульона уходило до 5 кг мяса. А вместо сахара он употреблял сухофрукты.

Фотосессия перед олимпийским обедом. Рио-де-Жанейро. 2016 год.

Болельщики: пельмени с квасом

В XXII летних Олимпийских играх в Москве участвовали спортивные делегации из 81 страны, около 5 тысяч спортсменов. И всех надо было вкусно и калорийно накормить.

Еще за три года до Олимпиады на совещании в ресторане "Прага" было утверждено меню, состоявшее из 360 основных блюд. Причем они ни разу не повторились за время проведения соревнований. В столовой Олимпийской деревни спортсменам на закуску предлагали семгу с лимоном. Из первых блюд - крем-суп из шпината, фасолевый суп по-арабски, борщ по-московски. В качестве основного блюда - осетр под соусом а-ля рус, свиной шницель, жареная индейка. На десерт - яблоки в карамели и ананасовый компот.

Но это далеко не все, чем потчевали гостей олимпийской столицы.

По всей Москве были организованы огромные кафе-столовые, фактически под открытым небом. Делали их так: ставили столбы, стелили крышу из железа. Внутри расставляли столики. Там можно было заказать щи, кашу, пельмени, пирожки, квас - все, что было в новинку иностранцам.

Кстати, именно в 1980-х годах врачи советских сборных пришли к выводу, что восстанавливаться спортсменам очень помогает не что иное, как черная икра. Знаменитый спортивный врач Олег Белаковский подготовил доклад на эту тему. И спустя восемь лет на Олимпиаде в Сеуле нашу сборную обеспечили этим деликатесом.

Встреча олимпийцев в Москве. 2021 год. Фото: РИА Новости

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

Блины по-кремлевски

Во время московской Олимпиады блюда для наших спортсменов регулярно готовил кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин (на фото). Перед соревнованиями он получал короткий инструктаж от руководителей команды: блюда должны быть легкими и сытными, а спортсмены - довольными и нацеленными на высокий результат. А это - бифштексы, припущенный лосось, отварная треска, картофельные зразы и цветная капуста на пару, молочные каши с сухофруктами и печеными яблоками. На выпечку налагался строжайший запрет, но разрешались блины, их пекли ежедневно.

Фото: РИА Новости

Ну а по случаю победы на чемпионский стол подавали пельмени, голубцы, азу по-татарски, припущенную форель, тушеные овощи, солянку с осетриной, жаркое из телятины с грибами в горшочках и всеми любимый оливье.

МЕНЮ "ОЛИМПИЙСКОЕ"

Крем-суп из шпината от советских олимпийцев

Жаркое из телятины в горшочках от шеф-повара Кремля

Пирог с капустой от Ивана Поддубного

Крем-суп из шпината

Меню в столовой Олимпийской деревни на играх 1980 года не повторилось ни разу. Одним из любимых первых блюд спортсменов был крем-суп из шпината.

Ингредиенты: куриная грудка -100 г, замороженный шпинат - 300 г, сливки 20% - 200 мл, репчатый лук - 100 г, картошка - 400 г, сушеный чеснок - 1 ч. л., вода - 1 л, оливковое масло - 2 ст. л., мускатный орех - 0,5 ч. л., сушеный тимьян / чабрец - 1/4 ч. л., лавровый лист - 2 шт., соль, перец - по вкусу. Сухарики для подачи.

Рецепт: Вымыть мясо. Разморозить шпинат. Очистить от кожуры лук, картофель и чеснок. Сварить бульон: положить в кастрюлю куриную грудку, лавровый лист, тимьян, залить водой, добавить соль и перец. Варить на медленном огне 20-25 минут, снимать пену. Приготовить овощную основу. Мелко нарубить лук, выложить его на сковороду с оливковым маслом, добавить чеснок и обжарить 3 минуты. Затем добавить шпинат и потушить 5 минут. Порезать кубиками картофель, положить его в бульон, варить 7-10 минут. Достать вареную курицу, порезать ее кубиками и тоже добавить в бульон. Достать лавровый лист. При помощи блендера измельчить овощи и мясо. Влить сливки и прогреть несколько минут до кипения. Посыпать готовый суп мускатным орехом. Крем-суп разлить в порционные тарелки и посыпать сухариками.

Жаркое из телятины в горшочках

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин всегда по-отечески интересовался вкусами и предпочтениями советских олимпийцев.

Ингредиенты: мякоть телятины - 550 г, картофель молодой - 300 г, морковь - 2-3 шт., грибы шампиньоны свежие - 265 г, лук репчатый или шалот - 2 шт., соленые огурцы бочковые - 2-4 шт., масло сливочное - 75 г, чеснок свежий или сушеный - 2-3 зубчика, соль крупная, перец молотый черный - по вкусу, зелень укропа и петрушки - 2-3 веточки.

Рецепт: Разогреть духовку до 200 градусов. Очистить мясо от пленок, нарезать кубиками. Такими же кубиками или чуть крупнее нарезать картофель. Соленые огурцы нарезать тонкими полукольцами. Морковь тонко порезать. Репчатый лук и чеснок нарезать, смешать с измельченными грибами и зеленью. Смешать в отдельной миске и хорошо приправить солью и специями. Дно и бортики горшочка смазать подсолнечным, оливковым или небольшим кусочком сливочного масла. Выложить сначала мясо и огурцы, затем морковь и верхний слой из грибов с луком и чесноком. Сверху посолить и поперчить. Запекать около 45 минут в горячей духовке.

Пирог с капустой

Всемирно знаменитый силач Иван Поддубный мог отказаться от мяса, но от пирога с капустой - никогда.

Ингредиенты: опара: молоко - 300 мл, сахар - 4 ст. л., мука - 6 ст. л., сухие дрожжи - 11 г.;

основное тесто: яйцо куриное - 2 шт., соль - 1 ч. л., масло подсолнечное - 130 мл, мука - 450 г;

начинка: капуста белокочанная - 0,5 кочана, лук репчатый - 1 шт., морковь - 1 шт., яйцо куриное - 4 шт.

Рецепт: Заранее подготовить начинку. Луковицу нарезать и обжарить на смеси подсолнечного и сливочного масла. Натереть морковь и добавить к луку, обжарить еще 2 мин. Нарезанную капусту посолить, помять руками и добавить к луку с морковью, добавить немного воды. Тушить до готовности. Затем отбросить капусту на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Сварить 4 яйца и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Начинку остудить. Ингредиенты для опары смешать и вымесить, оставить подходить на 30 минут. Взбить 2 яйца с неполной чайной ложкой соли, приготовить 130 мл растительного масла. Пока бродит опара, просеять 3 стакана муки. В подошедшую опару вылить яйца с солью, растительное масло и замешать тесто, постепенно добавить муку. Тесто должно получиться мягким, воздушным. Дать тесту отдохнуть минут 30. Затем разделить его на кусочки, скатать из них шарики, дать постоять 5-10 минут и начать формировать пирог. Каждый шарик раскатать в форме овала. Выложить много начинки и свернуть в виде рулета, концы защипнуть и выложить в форму, и так все шарики. Укладывать не плотно. Дать пирогам расстояться, смазать яйцом и выпекать при температуре 200 градусов до румяности.