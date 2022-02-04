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04.02.2022 08:20
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны Печатного и Монетного дворов

Текст: Любовь Проценко

Специалисты Мосгорнаследия изучили и описали все особенности и ценные элементы Монетного и Печатного дворов. Оба комплекса зданий находятся на Никольской улице и являются объектами культурного наследия федерального значения. Результаты работы экспертов ведомства стали основой для составления специального документа - предмета охраны. Все реставрационные работы теперь будут проходить в строгом соответствии с ним, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала:

Фото: Олеся Курпяева
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"Монетный и Печатный дворы на Никольской улице - исторически важные объекты с уникальной архитектурой. Именно поэтому специалисты утвердили предмет охраны. Это одна из ключевых характеристик любого памятника. В документе перечислены все детали, формирующие облик комплексов".

Постройки Монетного двора занимают территорию от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря (Никольская, дом 5/1, строения 1, 2 и 4). Трудно разглядеть их и понять настоящие масштабы, находясь на Никольской улице. За фасадами соседних зданий скрыты три обширных двора, разделенные старинными палатами с проездной аркой.

Ценной и нуждающейся в сохранении признана вся объемно-пространственная композиция архитектурного ансамбля Монетного двора.

Печатный двор расположен по адресу: Никольская улица, дом 15, строение 1. Его обустроили по желанию Ивана Грозного и митрополита Макария. Здесь находится родина русского книгопечатания. Именно на Печатном дворе в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга "Апостол", выпущенная типографским способом.

Фото: Олеся Курпяева
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В предмет охраны Печатного двора вошла вся объемно-пространственная композиция его ансамбля. Это и двухэтажная Правильная палата, палаты с проездной аркой, покои и Московская синодальная типография.

Эксперты включили в документ оформление фасада Правильной палаты, ее крыльцо с шатровым завершением, фигурными столбами и филенками, крыши и шатры XIX века, чердачные окна с сандриками, печные трубы, изразцы на фасаде. В интерьере описали кованные детали, сводчатые перекрытия, росписи стен, белокаменные, доломитовые и кирпичные полы, изразцовые печи XVI-XIX веков.

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