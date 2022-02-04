Названы регионы, где научились собирать токсичный мусор

Регионы-лидеры экологической программы по утилизации электроники получили награды от Минприроды и Минпросвещения. За наилучшие результаты сбора электролома на душу населения отмечены Московская область, где и стартовала в 2016 году программа, Мордовия и Марий Эл.

"На сегодня экологическая программа "Школа утилизации: электроника" - это самый масштабный механизм создания системы раздельного сбора и переработки электронных отходов в России", - заявил, вручая 4 февраля награды регионам-лидерам, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами Министерства природных ресурсов и экологии РФ Борис Французов. Он подчеркнул, что программа реализуется в 14 регионах, и нужно масштабировать ее на все 85 субъектов РФ.

За время реализации программы удалось собрать и переработать, предотвратив попадание на полигоны, более десяти тысяч тонн электронных отходов.

"Кстати, если бы награждение проводилось по абсолютному объему собранных электронных отходов, лидером также стала бы Московская область, - подчеркнула исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова. - Здесь в прошлом году собрано 1350 тонн электроники. А главное - за пять лет реализации программы в Подмосковье сложилась устойчивая система сбора, в которую органично влились и городские округа, и бюджетные учреждения, и жители области".

На втором месте по абсолютным показателям Москва, собравшая 274 тонны, на третьем - Нижний Новгород с результатом 131 тонна.

Куда выбросить мышь?

Напомним, с 2021 года по распоряжению правительства РФ от 25 июля 2017 года №1589-р в нашей стране запрещено захоронение отходов электронного и электрического оборудования.

Электроника относится к опасным отходам из-за высокого содержания тяжелых металлов, в том числе ртути и свинца, а также пластиков. По словам Александры Кудзаговой, в пластике содержится до 70 элементов таблицы Менделеева. "И, хотя на электронный утиль приходится всего два процента всех твердых отходов в мире, он составляет 70 процентов токсичного мусора. Мониторы, платы, разъемы содержат мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, - сообщила "РГ" эксперт. - Корпуса техники производят из пластика, который разлагается более 500 лет. Провода выделяют при разложении и горении хлор, диоксины".

Что с такими отходами следует делать после введения запрета на их захоронение? Их можно сдавать на переработку в специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии.

А если нельзя выбросить на помойку, то как человеку избавиться, допустим, от переставшего работать чайника? "Первое очевидное решение - обучать этому в школе. У учеников есть родители, бабушки и дедушки. И мы сразу вовлекаем в систему утилизации значительный сегмент населения, который может легально избавиться от электронного оборудования", - считает зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по экологии и природопользованию Владимир Аленцин.

Еще в прошлом году, по его словам, практически в каждом районе Московской, Тульской областей, Мордовии организуют места, куда люди могут принести свою старую технику. И это работает!

"Основная задача программы "Школа утилизации: электроника" - чтобы однажды сдавать опасные отходы на переработку стало нормой. А выбросить электронику в обычный контейнер и в голову бы никому не пришло, - говорит Александра Кудзагова. - Именно поэтому так велика роль в программе педагогов. Они могут скачивать уже готовые экоуроки, лабораторные работы и мастер-классы на тему раздельного сбора и переработки электронных отходов. И проводить их для своих учеников, вовлекать их в разнообразные конкурсы, воспитывать молодых людей в новой этике взаимоотношений человека с планетой".

По два компьютера в год

Ежегодно каждый россиянин в среднем производит 29,4 килограмма е-отходов. Это примерно две микроволновые печи. Такие данные обнародовала в ноябре 2021 года британская компания Clear It Waste Removal.

По подсчетам ООН, во всем мире в 2021 году е-отходов образовалось уже 57,4 миллиона тонн, что сопоставимо с массой всей Китайской стены. К 2030 году в мире будет ежегодно производиться уже 74 миллиона тонн электронных отходов, прогнозирует ООН.

В России лишь Центральный и Приволжский федеральные округа обладают достаточными мощностями для переработки электронных отходов. Исторически отрасль развивалась также в Свердловской и Челябинской областях. На сегодня за Уралом и на Северо-Западе есть лишь отдельные цеха мощностью не больше 200 тонн в год, которые принимают на переработку только компьютеры: "бедной" бытовой техникой никто заниматься не хочет.

"Построение системы обращения с электронными отходами в России - беспрецедентная задача, - отметил Владимир Аленцин. - Применить практику Европы, Японии и Кореи просто невозможно с учетом расстояний и логистики. Опыт США не подходит, поскольку там законодательная база по обращению с электронными отходами разнится от штата к штату".

По мнению эксперта, в России отрасль будет развиваться по двухуровневой системе. Первый уровень - сеть логистических центров, где будет осуществляться сбор и сортировка электронных отходов. Второй - собственно перерабатывающие заводы. Перерабатывающие предприятия строить в каждом регионе не рентабельно с точки зрения обеспечения потоков отходов, однако они должны находиться не более 700 км друг от друга. При больших расстояниях выше затраты на логистику и в сумме с затратами на переработку превышают возможный доход.

"Максимальное плечо в 350-400 километров выведено бизнесом опытным путем", - комментирует Аленцин, замечая, что эта цифра "работает" только для европейской части России. За Уралом "чертить" такие радиусы бессмысленно: где-то будет образовываться "по два компьютера в год".

Как же обеспечить условия развития системы сбора и переработки электронных отходов по всей России? Выходом могут стать региональные ставки экосбора по компьютерной и бытовой технике, покрывающие реальные затраты по сбору, транспортированию и переработке даже в больших и удаленных субъектах, считает Аленцин.

Вторичный пластик в цене?

При этом систему будет невозможно выстроить без эффективного администрирования первичного звена - природопользователей, отмечает Александра Кудзагова. "Сегодня отходообразователи сдают на переработку не столько электроники, сколько образуют, а сколько хотят", - говорит эксперт.

Следующий уровень контроля - это выполнение своих обязанностей по уплате экосбора или утилизации производителями и импортерами техники.

"Государство уже заявило, что к этой задаче будут привлечены налоговые органы, - говорит Кудзагова. - Но кажется разумным рассмотреть возможность администрирования еще одного этапа: уплаты переработчиками НДС при продаже продуктов вторичной переработки электроники". Это позволит легко проверять факт и объем переработки, считает эксперт, и повысит эффективность механизмов расширенной ответственности производителей и импортеров.

Еще несколько лет назад рентабельность переработки электронных отходов была сильно ограничена спросом на продукты переработки, рассказывает Кудзагова. Мало кто использовал в производстве вторичный АБС-пластик, оргстекло, корпусной полистирол, мониторные пленки.

По ее словам, производство пластмасс резко сократилось в пандемию, соответственно, возрос спрос на вторичный пластик. На его производство нужен газ, поэтому учитывая цены на него, спрос на вторичный пластик вряд ли будет снижаться.

По словам Владимира Аленцина, при грамотном сочетании ручной технологии переработки и технологий, основанных на шредировании и последующей сепарации электронного лома, вторично использовать можно до 90-95 процентов компонентов электроники. "Единственное, чего пока не умеет отрасль - это извлекать редкоземельные металлы. Для этого требуется создание крайне высокотехнологичного производства и постоянный поток сырья", - отметил Аленцин.