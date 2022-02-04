В Москве открыли на 50% больше слотов для регистрации брака в выездных локациях

За 2021 год в столице зарегистрировано самое большое количество браков за последние четыре года - около 87 тысяч, что на 32% больше по сравнению с 2020 годом и на 5% больше по сравнению с 2019 годом. Растет количество браков и на выездных площадках. В связи с этим для регистрации на них на 2022 год в столице открыли на 50% больше мест. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве в 2021 году зарегистрировали около 87 тысяч браков, это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32% по сравнению с 2020 годом и на 5% по сравнению с 2019-м. Также в 2021 году мы наблюдали большой интерес среди молодоженов к выездным церемониям регистрации брака. Первые площадки были открыты в 2019 году в рамках проекта мэра Москвы. На протяжении трех лет количество заключенных на этих площадках браков стабильно увеличивалось примерно на 20%. В 2021 году там поженились свыше 10 тысяч пар - это более 11% от общего количества браков. Поэтому в 2022 году мы открыли на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021", - рассказала Ракова.

На самой популярной в 2021 году выездной локации в башне Око делового центра "Москва-Сити" заключили брак 1 092 пары. Вторым среди лидеров выступает дом торжеств "Сафиса", там поженились 699 пар молодоженов. Третьим по популярности стал особняк "Роял", его выбрала 671 пара. В пятерку популярных локаций для заключения брака вошли особняк Спиридонова и Храм Матроны Московской, их в 2021 году выбрали 539 и 468 пар соответственно.

В 2021 году самым популярным местом для заключения брака стал Дворец бракосочетания №1. Там зарегистрировали рекордные за последние 35 лет 7 189 браков. В самом популярном месяце для бракосочетаний, августе, во Дворце проходило более 30 торжественных церемоний ежедневно без выходных. Вторым по популярности в Москве стал Шипиловский отдел ЗАГС, 3 843 пары выбрали отдел в 2021 году. В прошлом году отдел праздновал пятилетний юбилей со дня открытия. Для этого отдела отдельное здание было построено впервые за 30 лет. Оно привлекает молодоженов современными интерьерами и удобным местоположением.

Также популярностью среди молодоженов пользуется Дворец бракосочетания №3, расположенный в Юго-восточном округе. Там в 2021 году поженились 3 557 пар. Ровно 3 тысячи молодоженов выбрали Дворец бракосочетания № 4, который открылся после капитального ремонта в июне 2021 года, и за 6 месяцев снова стал одним из любимых мест молодоженов. Стильные интерьеры, живое музыкальное сопровождение, внутренний дворик, удобный график работы привлекает столичных молодоженов.

Самое популярное время для бракосочетаний среди молодоженов с 12 до 14 часов дня, а самые популярные дни - пятница и суббота, на эти дни приходится более 60% от общего количества браков.

Больше всего браков в 2021 году в Москве заключалось между 25-летними молодоженами. Чаще всего женихи вступают в брак в возрасте 27 лет, около 5 тысяч мужчин заключили в брак в этом возрасте. Самый популярный возрастной период вступления в брак для женихов 25-32 года. Среди невест чаще всего популярный возраст вступления в брак колеблется между 25 и 26 годами. В этом возрасте примерно по 5 тысяч девушек выходят замуж.

В 2021 году самый взрослый жених заключил брак в возрасте 95 лет с невестой 79 лет. Также в Москве в 2021 году вышла замуж невеста 91 года за жениха в возрасте 63 лет.

Среди всех заключенных браков в Москве в 2021 году более половины молодоженов вступили в брак впервые.

Также в 2021 году у молодоженов появилась возможность зарегистрировать брак в неторжественной обстановке во всех центрах госуслуг "Мои документы". Этой услугой воспользовались более 8 тысяч пар, что составляет около 9% от общего количества браков.

Напоминаем, что в 2022 году во Дворце бракосочетания №1 и Дворце бракосочетания №4 для молодоженов бесплатно доступна живая музыка при проведении торжественных церемоний. Композиции будут исполняет струнное трио на двух скрипках и виолончели, а также музыкант на клавишном инструменте. Для пар доступен стандартный набор произведений, но по желанию молодоженов музыканты могут исполнить одну из известных музыкальных композиций.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично во Дворцах бракосочетания и отделах ЗАГС, центрах госуслуг "Мои Документы", а также онлайн через портал "Госуслуг" или портал mos.ru. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн действует 30% скидка - госпошлина составит 245 рублей.