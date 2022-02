В Москве пройдет региональный чемпионат по робототехнике

На ВДНХ с 17 по 20 февраля пройдет региональный отборочный чемпионат "First Robotics Championship - Москва 3.0". Его победители смогут принять участие в Национальном чемпионате по робототехнике, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Всего в соревнованиях примут участие почти сто команд, в том числе из московских детских технопарков. Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны", - объяснила она.

Оба соревнования пройдут в рамках международной программы First. Всего предусмотрено четыре направления. Первые три для детей от 4 до 16 лет - это программы First Lego League: Discover, Explore и Challenge. Кроме того, в этом году пройдут состязания в новом направлении - First Tech Challenge. Соревноваться в этой программе будут ребята с более серьезными наработками в возрасте от 12 до 18 лет.