Забайкалью на 621 млн рублей увеличили финансирование на пожаротушение

На борьбу с природными пожарами в 2022 году Забайкальский край получит значительно больше средств, чем в прошлые годы. Как сообщили в правительстве региона, финансирование увеличили на 621 миллион рублей, общая сумма на эти цели достигла миллиарда рублей.

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил, что это единственный регион, который начинает гореть в конце февраля - начале марта.

"В полную силу пожары на территории региона уже идут в начале апреля. В соответствии со своими графиками штат работников мы готовим заблаговременно, до 1 марта все силы у нас уже с избытком будут развернуты", - уточнил он.

Губернатор рассказал, что численность сотрудников Забайкаллесхоза устанавливают федеральные структуры и выделяемые субвенции. Заработную плату сотрудников увеличивают за счет краевых средств. Он уточнил также, что перед краем поставлена задача брать лесных пожарных на временные работы.

"В предыдущие годы, по согласованию с Рослесхозом, мы набирали лесоводов, в полномочиях которых есть также обязанности по тушению пожаров. Мы сейчас совместно проведем консультацию и решим, как эти специалисты будут именоваться, потому что и те, и другие имеют право выявлять и участвовать в пожаротушении, устранять последствия. Всего мы должны набрать чуть более 1000 сотрудников, порядка 600 из них на временные работы. Считаю, что в этом году мы работу выполним лучше и качественнее", - заверил глава региона.

Александр Осипов также подчеркнул, что готовность Забайкалья к пожароопасному сезону на этот раз выше, чем обычно.