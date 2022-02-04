В Оренбургской области изъяли свыше трех тысяч литров суррогатного алкоголя

Подпольный цех, где производили и разливали алкоголь без маркировки, был оборудован в частном домовладении на территории Бугурусланского района Оренбургской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в помещении полицейские обнаружили более 1,8 тыс. бутылок с алкогольными напитками различных марок, свыше 300 емкостей различного объема, в которых находилось около 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Изъято более 3 тыс. единиц стеклянной и пластиковой тары, расходные материалы и приспособления для разлива алкоголя. Этикетки соучастники наклеивали самостоятельно.

Установлены пятеро подозреваемых в незаконном производстве. С них взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.