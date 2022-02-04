Пара новеньких Су-57 попала на фото в Новосибирске

Пара истребителей Су-57 в аэропорту Новосибирска. Фото: NSK Planes pic.twitter.com/Ya7VlPCdsM — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 4, 2022

Споттеры сфотографировали пару свежепостроенных истребителей пятого поколения Су-57 во время их промежуточной посадки в новосибирском аэропорту Толмачево.

Самолеты следуют с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре в европейскую часть России и снабжены красными бортовыми номерами "02" и "52". Первый раньше не фигурировал в масс-медиа. "02-я" машина также украшена эмблемой 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны в Ахтубинске и, скорее всего, войдет в состав этой части. Ранее в Ахтубинск улетел Су-57 с бортовым номером "01", пишет bmpd.

Истребитель с номером "52" несет на килях регистрационный номер RF-81775. В 2018 году он недолго использовался во время боевых испытаний в Сирии десятого опытного образца ПАК ФА, Т-50-11 с бортовым номером "511". Возможно, второй Су-57 предназначается для Центра войсковых испытания и подготовки персонала ВКС в Липецке.

Таким образом КнААЗ выполнил плановое задание, построив четыре Су-57. Контрактом с Минобороны предусмотрено создание 76 истребителей этого типа до конца 2027 года. В 2022 году авиазавод должен построить четыре самолета пятого поколения.