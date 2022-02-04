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04.02.2022 09:14
Рубрика: Происшествия

Полиция Приангарья изъяла полтонны приготовленного для продажи самогона

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области правоохранители пресекли сбыт более чем 500 литров спиртных напитков кустарного производства. Зелье изготовил самогонщик из Саянска, а приятель производителя развозил алкоголь по деревням и продавал местным жителям. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

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Нарушение выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Им стало известно, что житель Саянска установил в подвале частного дома самогонный аппарат, сделанный им из пустых фляг. Готовый напиток нелегальный производитель продавал приятелю, а тот торговал в розницу в близлежащих населенных пунктах.

Алкоголь, сырье и аппаратура изъяты. В отношении самогонщика составлен административный протокол. Напарнику тоже грозит административное наказание.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Госрегулирование оборота алкоголя РГ-Видео

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