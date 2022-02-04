В Омске суд арестовал отчима, избившего девятимесячного ребенка

Первомайский районный суд города Омска избрал меру пресечения 32-летнему спортсмену, обвиняемому в истязании пасынка. Он отправлен под стражу сроком на два месяца.

- Следствие и суд мотивировали решение тем, что фигурант обвиняется в совершении тяжкого преступления, вызвавшего общественный резонанс ввиду своей жестокости, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда.

Как сообщала "РГ", отчим остался дома с тремя маленькими детьми, когда их мать уехала в другой город, чтобы оформить документы. 1 февраля он поднялся к соседям и попросил у них телефон, чтобы вызвать скорую помощь для младшего ребенка, имеющего инвалидность. Врачи госпитализировали девятимесячного мальчика с многочисленными телесными повреждениями. СК возбудил дело об истязании ребенка. По версии следствия, отчим систематически наносил пасынку множественные удары руками по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его.

На допросе обвиняемый вину признал. Однако в суде заявил, что не избивал мальчика, а наоборот, спасал ему жизнь.

В настоящее время врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое, он находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.