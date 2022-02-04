"Россети Северный Кавказ" строят ЛЭП в горном курортном районе Ингушетии

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" ведут в Джейрахском районе Ингушетии строительство линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. Энергообъект протяженностью более семи километров предназначен для повышения надежности электроснабжения курортно-туристической зоны.

Отличительная особенность проекта - сложность. Энергетики работают при высоких ветровых нагрузках - 25-30 метров в секунду - и с трудным грунтом. Помимо сезонных нюансов - почва промерзла на глубину 40-50 сантиметров - есть и другие. Почва здесь каменистая, и во время бурения котлованов под опоры линии электропередачи специалисты сталкиваются с камнями весом до 250 килограммов.

Главное техническое решение плана продиктовано заботой о природе и исторических памятниках республики. Энергообъект будет выполнен не только в воздушном, но и кабельном исполнении. Причем под землей ЛЭП смонтируют большую часть пути - 5,3 километра. Этот отрезок пройдет преимущественно по лесному массиву, и строительство воздушной линии на участке предполагало бы вырубку деревьев для обеспечения охранной зоны энергообъекта. Конечно, речь не шла о массовом срубе, но "поднять руку" даже на несколько зеленых долгожителей энергетики посчитали невозможным.

Другим неоспоримым плюсом в пользу кабельного исполнения стал маршрут трассы. ЛЭП пройдет недалеко от средневекового комплекса оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" и храма "Тхаба-Ерды", датированного XII веком, так как эти уникальные памятники архитектуры являются очень важными для истории всего ингушского народа.

"Довольно часто сталкиваюсь с вопросами о главных критериях или приоритете в реализуемых нами проектах обеспечения надежного электроснабжения республики. И всегда затрудняюсь с ответом. Поскольку таковых нет: не существует для энергетика важных и не важных составляющих, приоритета и того, чем можно поступиться. Любое дело - это десятки нюансов, большая часть которых не связана с нашими прямыми задачами. И тем не менее, они имеют равный с ними вес. Говоря о качественно выполненной работе, мы подразумеваем не только грамотность технических решений и точность их исполнения, но и обязательства каждого человека перед его предками и потомками, перед родиной. Мне кажется, это единственно верный путь", - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

Сейчас специалисты Джейрахских райэлектросетей строят воздушный участок линии электропередачи протяженностью почти два километра. Основной объем работ уже выполнен - установлено более 40 железобетонных опор, смонтирован самонесущий изолированный провод. На этой неделе энергетики планируют закрыть первый этап и приступить к устройству траншеи для кабельной линии.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"