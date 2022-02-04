Боевые корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане

Экипажи крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Касатонов" провели учение в северо-восточной части Атлантического океана. Они отразили атаки средств воздушного нападения условного противника.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, учение провели с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением объектов зенитными огневыми установками.

Расчеты командных пунктов противовоздушной обороны продемонстрировали маневрирование кораблей в составе тактической группы, а боевые посты обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения - условно применили оружие кораблей. Учение состоялись при волнении моря до шести баллов и сильном ветре.

Днем раньше два стратегических ракетоносца Ту-95 пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной части Атлантического океана.