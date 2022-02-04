В Калининграде завели дело на водителя, сбившего женщину с коляской

В отношении 47-летнего водителя грузовика, насмерть сбившего 28-летнюю женщину с ребенком в коляске на пешеходном переходе в Калининграде, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. Трагедия произошла 3 февраля около 17 часов.

По предварительной версии, водитель груженного щебнем самосвала повернул направо с Московского проспекта, чтобы подняться по 2-й эстакаде, и сбил женщину, которая шла с коляской по пешеходному переходу на зеленый свет. По сведениям полиции, водитель - житель Зеленоградского района - был ранее судим.

28-летняя женщина погибла на месте, но успела оттолкнуть с дороги коляску с полуторагодовалым сыном. По данным регионального минздрава, состояние мальчика оценивается медиками как удовлетворительное, травм нет. Ребенок находится в Детской областной больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, министерство социальной политики области окажет правовую помощь семье в оформлении документов на ребенка, а также, в случае необходимости, и социально-психологическую поддержку.

- У мальчика есть отец и бабушка. По предварительной информации, папа мальчика - моряк, и в данный момент он в рейсе на судне. Решить вопрос с опекунством сможет бабушка в кратчайшие сроки. Даже если отец сейчас находится в другом государстве, он сможет написать заявление о назначении опекуна на период его отсутствия, - сообщил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.