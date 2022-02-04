В Ейске начали проверку гибели мужчины, доставленного в больницу из СИЗО

В Краснодарском крае полиция начала проверку по факту гибели 34-летнего мужчины в центральной районной больнице Ейска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, его доставили в медучреждение из СИЗО в тяжелом состоянии и сразу отправили в реанимацию, но через несколько дней мужчина скончался.

- 12 января на основании постановления Ейского районного суда обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", был помещен в изолятор временного содержания. 18 января мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия, - отметили в пресс-службе ведомства.

В СИЗО вызвали "скорую", приехавшие медики приняли решение госпитализировать мужчину. В больнице врачи несколько дней пытались спасти ему жизнь, но мужчина скончался в реанимации.

О том, какие именно жалобы на здоровье были у обвиняемого, в полиции не уточнили. По факту смерти мужчины назначили проверку, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия. Ход проверки проконтролирует Ейская межрайонная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что окончательный вывод о причине смерти мужчины установит судебно-медицинский эксперт.