Ямалкоммунэнерго поддерживает Год экологии на Ямале

Энергетики филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Губкинский организовали раздельный сбор вторичного сырья на предприятии. Инициаторами экологического мероприятия стали директор и сотрудники отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

В помещениях компании для сбора четырёх видов вторичного сырья, таких как бумага, пластик, стекло и металл, подготовлены специальные контейнеры. Над ними расположены информационные стенды с уточнением вида и агрегатного состояния сырья, которое подлежит/не подлежит сборке. После накопления контейнеров вторичным сырьем осуществляется его сдача в специализированные организации г. Губкинский и г. Ноябрьск, где в дальнейшем будет произведена переработка.

"2022 год объявлен Годом экологии в ЯНАО. Мы со своей стороны, сделали этот шаг в рамках экологического воспитания нашего общества, надеемся, что для кого-то это станет примером, и на других предприятиях города и округа в целом будут реализованы подобные проекты", - рассказал начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Роман Попов.

Помимо установки специальных контейнеров, информационных стендов и подготовки локальных нормативных документов были проведены беседы с коллективом филиала. Это позволило развенчать недоверие к раздельному сбору сырья, а также повысить экологическую ответственность.

"Для максимального вовлечения коллег к раздельному сбору вторичного сырья были проведены беседы. В процессе обсуждения мы развеяли сомнения, связанные с сортировкой вторичного сырья. В том числе одно из самых распространённых заблуждений: "Если я один буду сортировать отходы, то все мои старания бессмысленны, или же вторичное сырье попадет вновь на общие полигоны", - отметил директор филиала Михаил Гурин.

Напомним, первые шаги по раздельному сбору мусора были успешно реализованы еще в 2020 году. Тогда на объектах филиала установили уличные контейнеры, а также организовали сбор макулатуры.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"