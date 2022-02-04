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04.02.2022 11:59
Рубрика: Происшествия

В Тюмени семья погибших попросила не сажать спровоцировавшего ДТП лихача

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

В Тюменском райсуде прошло первое судебное заседание по громкому делу о ДТП, произошедшем в сентябре прошлого года, в котором погибли тюменка и ее 14-летний сын. В причинении смерти по неосторожности обвиняется житель Тюменского района. Решив "научить" женщину-водителя на соседней полосе, как надо ездить, он спровоцировал жуткую аварию - и мама, и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС
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30 сентября женщина с сыном ехали на дачу. В какой-то момент вокруг них стал "кружить" мужчина на своем авто, решивший "проучить" слишком медленного водителя. Превышая скоростной режим, он постоянно перестраивался и начинал резко тормозить, а проще говоря, "хамил" и красовался на дороге. У этой истории есть два очевидца, которые давали комментарии прибывшим на место ДТП журналистам.

Отвечая на конкретный вопрос судьи, признает ли он себя виновным, обвиняемый пожимал плечами, мол, "даже не знаю". Но мужчина захотел компенсировать моральный ущерб задолго до приговора.

А вот мама погибшей женщины, которой предстоит воспитывать пятилетнюю внучку вместе с зятем, поделилась, что ни разу с конца сентября виновник ДТП не сказал, что хотя бы раскаивается. Скупое "извините" он процедил только перед самим процессом, передавая потерпевшей стороне деньги.

Несколько неожиданным журналистам показалось обоюдное согласие родственников погибших на предложение виновника взять по 500 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Они, кстати, подписали бумагу с просьбой не лишать лихача свободы. На вопрос прокурора, принуждали ли их к этому, ответили, что сделали это обдуманно.

- Нет таких сумм, чтобы вернуть мне дочь, - поделилась мама погибшей. - Если он сядет, то кому от этого станет легче? Да никому. Пусть выплачивает кредиты, которые взял, чтобы рассчитаться с нами. Не заслуживает он государственное довольствие…

Следующее заседание намечено на 8 февраля.

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