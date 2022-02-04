Российский авторынок в январе сократился на 3,7%

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в январе сократились на 3,7%. В Ассоциации европейского бизнеса успокаивают: январь традиционно является месяцем с низкой покупательской активностью.

В январе продано 91 662 автомобиля, что на 3551 авто или 3,7% меньше, чем годом ранее. Продажи коммерческих авто сократились на 15%.

В АЕБ сообщили, что не ожидают быстрого восстановления авторынка в этом году, но надеются на улучшение ситуации во второй половине 2022 года.

Также в Ассоциации отметили негативное влияние возврата 15-процентной пошлины на ввоз электромобилей на конечную стоимость машин этого сегмента.

По итогам 2021 года, рост авторынка составил 4,3%. Положительная динамика была обеспечена во втором квартале, когда власти сняли значительную часть пандемийных ограничений