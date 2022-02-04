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04.02.2022,  
14:55
Текст:  Алексей Моисеев

США обзаведутся имитациями танков Т-72Б3 и китайских БМП VN17 для учений

Военные США намерены некоторую часть находящихся на хранении БМП M2A2 Bradley переделать в технику, изображающую на учениях вероятного противника. Речь идет об имитациях российского Т-72БЗ и боевой машины пехоты VN17 китайского производства.

Российский основной боевой танк будет, по всей видимости, воспроизводится в версии образца 2016 года. Об этом свидетельствуют массивные фальшивые бортовые экраны и прикрывающие задние проекции корпуса решетчатые противокумулятивные экраны.

На башне и в передней части корпуса установлены контейнеры, изображающие встроенную динамическую защиту. Штатное 25-мм автоматическое орудие M242 Bushmaster заменено на макет 125-мм пушки 2А46М-5 длиной в несколько метров. Сзади подвешены два "запасных топливных бака".

Несмотря на то, что вроде бы установлены все детали, имеющиеся на настоящем модернизированном "семьдесят втором", данная имитация весьма отдаленно напоминает оригинал, хотя выглядит значительно лучше, чем ранее выпускаемая версия, выполненная на шасси бронетранспортера М113.

Что касается "VN17", этот образец больше похож на настоящую 30-тонную БМП, правда башня выглядит слишком массивной.

Фото: Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum / wikimedia.org
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Удивляет только то, что американцы изготовили имитацию экспортной машины, не состоящей на вооружении Народно-освободительной армии Китая и не поставлявшейся за рубеж.

По всей видимости, эта техника поступит в национальный учебный центр армии США (Форт Ирвин, пустыня Мохаве, штат Калифорния).

Также предполагаются поставки ходовых макетов зенитных ракетно-пушечных комплексов 2С6 "Тунгуска" и "Панцирь-С1".

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