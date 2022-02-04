В мире
04.02.2022 17:07
Текст: Юрий Сизов

Стали известны подробности разговора Макея с помощником госсекретаря США

Позиция официального Минска относительно путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях и внутриполитические процессы в РБ в преддверии проведения 27 февраля конституционного референдума входили в круг тем, которые накануне были обсуждены главой МИД Владимиром Макеем и помощником государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид. Об этом сообщается на сайте МИД РБ.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз, подтвердив факт двустороннего диалога, уточнил, что он "состоялся по инициативе американской стороны". По его словам, в результате беседы был "затронут достаточно широкий спектр вопросов, хотя однобокая подача Госдепартаментом информации о содержании беседы уже совершенно не удивляет".

 Стороны, прежде всего, пояснил дипломат, обсудили актуальную ситуацию в регионе. "До американской стороны было доведено наше видение происходящих процессов, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно - и это было подчеркнуто министром, - измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными. Честно говоря, любой белорус, наверное, понимает, что такие вымыслы, в принципе, могут существовать только в головах горе-стратегов и аналитиков, которые очень далеки от нашего региона", - заявил белорусский пресс-секретарь.

 Кстати, в связи с интересом американской стороны к предстоящим учениям Союзного государства, было акцентировано их внимание на том, что "плановые военные маневры на территории Беларуси, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ", - подчеркнул Глаз.

Он проинформировал журналистов, что собеседница Макея "высказала также традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министр однозначно заявил, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах, и по-прежнему далеки от реальности", - резюмировал официальный представитель министерства.

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