Стали известны подробности разговора Макея с помощником госсекретаря США

Позиция официального Минска относительно путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях и внутриполитические процессы в РБ в преддверии проведения 27 февраля конституционного референдума входили в круг тем, которые накануне были обсуждены главой МИД Владимиром Макеем и помощником государственного секретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид. Об этом сообщается на сайте МИД РБ.

Спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз, подтвердив факт двустороннего диалога, уточнил, что он "состоялся по инициативе американской стороны". По его словам, в результате беседы был "затронут достаточно широкий спектр вопросов, хотя однобокая подача Госдепартаментом информации о содержании беседы уже совершенно не удивляет".

Стороны, прежде всего, пояснил дипломат, обсудили актуальную ситуацию в регионе. "До американской стороны было доведено наше видение происходящих процессов, они поделились своими озабоченностями. В данном контексте, конечно - и это было подчеркнуто министром, - измышления о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными. Честно говоря, любой белорус, наверное, понимает, что такие вымыслы, в принципе, могут существовать только в головах горе-стратегов и аналитиков, которые очень далеки от нашего региона", - заявил белорусский пресс-секретарь.

Кстати, в связи с интересом американской стороны к предстоящим учениям Союзного государства, было акцентировано их внимание на том, что "плановые военные маневры на территории Беларуси, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ", - подчеркнул Глаз.

Он проинформировал журналистов, что собеседница Макея "высказала также традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министр однозначно заявил, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах, и по-прежнему далеки от реальности", - резюмировал официальный представитель министерства.