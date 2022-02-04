Умер актер и режиссер Антонио Лауро

3 февраля скончался видный португальский режиссер, сценарист, продюсер и актер Антонио Лауро. Его драма "Утро под водой" была представлена на XII Московском международном кинофестивале в 1980 году, получив специальный диплом.

Согласно сообщениям национальных СМИ, ссылающихся на источник в семье режиссера, он умер на 80-м году жизни от обширного сердечного приступа в своем доме в Лиссабоне. Похоронят Лауро сегодня.

Лауро Антонио де Карвальо Торрес Карадо родился в 1942 году в Лиссабоне. Снимать начал в середине 70-х. В нескольких фильмах и сериалах отметился как актер.