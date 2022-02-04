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Умер актер из "Места преступления" Дитер Манн

Новости
    04.02.2022, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

3 февраля в возрасте 80 лет умер Дитер Манн, немецкий актер театра, кино и ТВ и театральный деятель. О смерти артиста сообщает MDR со ссылкой на его вдову.

Манн родился 20 июня 1941 года в Берлине. Сниматься начал в 60-х. Фильмография - крайне обширна: противоречивая военная драма "Мне было девятнадцать", главная мужская роль в комедийной мелодраме "Как выйти замуж за короля", "На пути к Ленину" (юный коммунист получает архиважное секретное задание, для чего ему необходимо добраться до Ильича лично), культовые криминальные сериалы "Телефон полиции - 110" и "Место преступления".

Плюс на счету Манна роль Вильгельма Кейтеля в драме о последних часа Гитлера "Бункер" и познавательнейший сериал-байопик 1992 года "Карл Май". Там Манн сыграл Рудольфа Лебиуса, журналиста, политика и антисемита, травившего писателя Карла Мая до его последних дней. Чему, помимо данного сериала, посвящено несколько кинолент. Карл Май, умерший в 1912 году, напомним, - автор множества приключенческих романов, по большей части - вестернов "про индейцев", перевернувших жизни миллионов мальчишек по всему миру. Книги эти обильно экранизированы, в том числе - цикл про Виннету: с Гойко Митичем, более ранняя серия с Пьером Брисом, плюс телецикл 2016 года с албанским актером Ником Хэлилаем. При этом нужно заметить, что Май был любимым писателем Гитлера в школьные годы.

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