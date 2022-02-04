Умер актер из "Сокровищ древнего храма" Рамеш Део

Актер, режиссер, сценарист и продюсер, ветеран индийского кино Рамеш Део умер в Мумбаи 2 февраля - через несколько дней после своего 93-летия.

О кончине патриарха, на счету которого более 450 фильмов и сериалов, пишет The Indian Express.

Как рассказал изданию старший сын артиста, Део начал чувствовать себя нехорошо и в среду утром был доставлен в больницу, где вскоре скончался от сердечного приступа. Кремировали актера на следующий день.

Део родился в Колхапуре 30 января 1929 года и на экранах дебютировал в 50-х. Неоднократно снимался со своей женой, известной актрисой Симой. Их старший сын Аджинкья пошел по стопам родителей, став актером, и известен, в частности, по индийскому ремейку сериала "24 часа". Второй сын четы, Абхинай - режиссер.

Ленты с участием Део были хорошо известны советскому зрителю. Среди них, например, - "Сокровища древнего храма" и "Три брата" - с Сандживом Кумаром.