Умер барабанщик Боба Дилана и Мадди Уотерса Сэм Лэй

Скончался легендарный джазовый и блюзовый барабанщик и вокалист Сэмуэл Л. Лэй. Некролог музыканта, занесенного в Зал славы рок-н-ролла, публикует Chicago Sun-Times со ссылкой на звукозаписывающую компанию артиста.

Как рассказал представитель барабанщика, Лэй, которому было 87 лет, умер 29 января в больнице в Чикаго, куда его привезли с жалобами на проблемы с сердцем.

Сэм Лэй родился 20 марта 1935 года в Алабаме. Карьеру начал в 1957-м в качестве барабанщика Original Thunderbirds, откуда перешел в коллектив Литтла Уолтера.

В 1960-м Лэй стал постоянным барабанщиком Мадди Уотерса - до 1966-го, когда Сэм присоединился к группе Пола Баттерфилда.

Боб Дилан играл с Лэем на фолк-фестивале в Ньюпорте в 1965 году. Плюс барабаны Лэя можно слышать на дилановском Highway 61 Revisited (это именно его открывает эпохальная Like a Rolling Stone).

Любознательный зритель помнит Лэя по сериалу Мартина Скорсезе и Клинта Иствуда "Блюз" и байопику 2014 года режиссера Джона Андерсона "Сэм Лэй в Блюзленде".