Умер сценарист "Человека с бульвара Капуцинов" Эдуард Акопов

На 77-м году жизни скончался советский, российский сценарист, драматург и писатель Эдуард Тигранович Акопов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы Союза кинематографистов Елену Ретунскую.

Причиной смерти сценариста, по ее словам, стал инфаркт.

О дате и месте прощания и похорон станет известно позднее.

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку, в армянской семье. В 1967-м окончил Азербайджанский институт нефти и химии и несколько лет работал на заводах и в НИИ инженером по электронной технике и счетно-вычислительным машинам. Еще в студенческие годы начал писать рассказы и публиковаться в местных журналах.

В 1972-м Акопов окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, его дипломной работой был сценарий "Человек из "Олимпа".

На счету Акопова сценарии таких прославленных лент, как "Солдат и слон" Кесаянца, "Сдается квартира с ребенком" с Виталием Соломиным, "Бабушкин внук" с Арменом Джагарханяном, "Воскресный папа" Наума Бирмана, культовые "Друг" и "Человек с бульвара Капуцинов", "Парк советского периода", а также встреченный с негодованием ремейк-продолжение "Человек с бульвара Капуцинок" 2010 года, снятый все той же Аллой Суриковой.

В последнее время жил в Лос-Анджелесе.