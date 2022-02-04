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Умерла писательница Людмила Ванькова

Новости
    04.02.2022, 11:55
Текст:   Олег Усков

Скончалась чехословацкая, чешская писательница и драматург Людмила Ванькова, автор огромного количества исторических, историко-авантюрных, фантастических и фэнтези-романов. В нашей стране "фантастическая" грань творчества Ваньковой, к сожалению, знакома лишь знатокам спекулятивной литературы стран "Восточного блока". Тогда как на родине она один из самых тиражных авторов.

Некролог публикует iDNES. О смерти чрезвычайно плодовитой беллетристки сообщила ее издатель. Умерла Ванькова на 95-м году жизни в Праге. Состояние писательницы неуклонно ухудшалось после того, как она сломала ногу.

Людмила Паукертова (настоящая фамилия) родилась 9 мая 1927 года в семье директора Национального банка страны, в 1942-м казненного гестапо. Изучала социологию и психологию в Карловом университете, главном вузе Чехии, откуда в 1948-м была исключена по политическим мотивам. Сотрудничала с любительскими театрами. Как литератор дебютировала в 1962 году пьесой "Принцесса и шут".

Работала секретарем в еврейском издательстве, в журналах, редактором в детском госиздательстве, а также стрелочницей на железной дороге - после того, как в 1968-м вступила в компартию и практически тут же из нее вышла.

Муж - художник и иллюстратор детских книг Йозеф Паукерт. Их сын Ян стал кинокомпозитором.

Ванькова - автор циклов "Рождение королевства", "Люксембургская трилогия", "Властелин мира", Разделяй и властвуй", "Лев и роза", других. Среди фантастических романов писательницы - "Время волшебников", "Мосты через бездну".

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