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04.02.2022,  
11:18
Текст:  Светлана Цыганкова

Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны 51"

Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны-51". Это американская военная база, расположенная в штате Невада. На ней проводят испытания новейших летательных аппаратов и систем вооружения.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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Как сообщает издание The Drive, долгое время возле базы не было никакой активности. Но недавно зафиксировали движение вокруг одного из ангаров. И на сделанных спутниковых снимках обнаружили необычный объект с дельтавидным крылом.

Длина самолета, по предварительным оценкам, составляет около 20 метров, ширина - 15 метров. The Drive считает, что пока непонятно, пилотируемый это самолет или беспилотная платформа. Но уже сейчас можно предположить, что новинка будет, он будет малозаметной.

Уже появлялась информация о том, что в США работают над полномасштабным демонстрационным образцом истребителя шестого поколения по программе Next Generation Air Dominance. Находится ли он в ангаре на базе "Зоны-51" - неизвестно.

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