Un avion mystérieux repéré dans la Zone 51 sur une image satellite sans précédent.

—

Mysterious Aircraft Spotted At Area 51 In Unprecedented Satellite Image



➡️ https://t.co/BwR14cVcWW pic.twitter.com/PuOVyQH9Ks — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 2, 2022

Загадочный летательный аппарат заметили на территории "Зоны-51". Это американская военная база, расположенная в штате Невада. На ней проводят испытания новейших летательных аппаратов и систем вооружения.

Как сообщает издание The Drive, долгое время возле базы не было никакой активности. Но недавно зафиксировали движение вокруг одного из ангаров. И на сделанных спутниковых снимках обнаружили необычный объект с дельтавидным крылом.

Длина самолета, по предварительным оценкам, составляет около 20 метров, ширина - 15 метров. The Drive считает, что пока непонятно, пилотируемый это самолет или беспилотная платформа. Но уже сейчас можно предположить, что новинка будет, он будет малозаметной.

Уже появлялась информация о том, что в США работают над полномасштабным демонстрационным образцом истребителя шестого поколения по программе Next Generation Air Dominance. Находится ли он в ангаре на базе "Зоны-51" - неизвестно.