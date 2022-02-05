Указ главы Чувашской Республики от 4 февраля 2021 года № 12 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г. № 212, от 26 января 2022 г. № 3) следующие изменения:

в пункте 6:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Условия деятельности объектов общественного питания, указанных в подпункте "л" настоящего пункта (за исключением недопущения банкетного обслуживания на объектах общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами), не распространяются:";

дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:

"4) недопущение банкетного обслуживания в период с 10 февраля 2022 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологи­ческой обстановки.";

абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать шестым;

пункт 6.1 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 6.2 и 6.3 следующего содержания:

"6.2. Установить, что в период с 7 по 13 февраля 2022 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в:

общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для учащихся 2-11 классов;

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для лиц, являющихся учащимися 1-11 классов общеобразовательных организаций, а также для детей до 8 лет, не получающих начального общего образования.

6.3. Установить, что в период с 7 по 13 февраля 2022 г. включительно участие несовершеннолетних граждан в тренировочных мероприятиях осуществляется с применением дистанционных технологий (при наличии технической возможности).";

пункты 7 и 7.1 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого пункта 1, который вступает в силу с 7 февраля 2022 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







