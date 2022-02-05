Указ главы Чувашской Республики от 4 февраля 2021 года № 12 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Новости

Bloomberg: США нарастили закупки российского дизеля 11:08
На Кубани спасатели освободили от воды 13 населенных пунктов 10:58
Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал на нормальном трамплине 10:53
Онлайн-трансляция женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине 10:40
В Раде рассказали о "запрете" Зеленскому посетить Олимпиаду в Пекине 10:28
Уголовное дело возбуждено против жителя Омска, укравшего светофор 10:25
Ученые в США выявили опасное влияние COVID-19 на мозг 09:58
Bloomberg по ошибке сообщил о "вторжении РФ на Украину" 09:30
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за собак 09:28
Эксперты развенчали 7 мифов о хлебе 09:19
В Москву из Германии экстрадирован разыскиваемый за убийство гражданин 08:59
Капризов в свитере Овечкина принял участие в конкурсе на Матче всех звезд НХЛ 08:38
Эксперт Минздрава рассказала, как самостоятельно сократить риск рака 08:35
Постпред РФ оценил восстановление США исключений из санкций против Ирана 08:28
На Сахалине возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего под лавиной 08:17
Юрист рассказала, как можно купить дешевое жилье 07:42
На Сахалине спасли оказавшихся под снегом из-за схода лавины рабочих 07:13
Пульмонолог рассказал, как заядлым курильщикам снизить вред от никотина 06:58
В Бразилии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" 06:55
На Сахалине сошла лавина: Под снегом могут находиться два человека 06:22
Грузовой самолет вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика шасси 06:20
Посольство РФ: Заявление Госдепа о DW - пример политики двойных стандартов 05:51
Британец выиграл в лотерею почти 110 миллионов фунтов стерлингов 05:32
Профессор Пшеничная: К середине февраля может наступить пик заболеваемости COVID 04:56
Антонов раскритиковал заявления США о подготовке провокации на Украине 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 февраля 2022 г.

Указ главы Чувашской Республики от 4 февраля 2021 года № 12 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г. № 212, от 26 января 2022 г. № 3) следующие изменения:

в пункте 6:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Условия деятельности объектов общественного питания, указанных в подпункте "л" настоящего пункта (за исключением недопущения банкетного обслуживания на объектах общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами), не распространяются:";

дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:

"4) недопущение банкетного обслуживания в период с 10 февраля 2022 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологи­ческой обстановки.";

абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать шестым;

пункт 6.1 признать утратившим силу;

дополнить пунктами 6.2 и 6.3 следующего содержания:

"6.2. Установить, что в период с 7 по 13 февраля 2022 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в:

общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для учащихся 2-11 классов;

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на территории города Чебоксары Чувашской Республики, - для лиц, являющихся учащимися 1-11 классов общеобразовательных организаций, а также для детей до 8 лет, не получающих начального общего образования.

6.3. Установить, что в период с 7 по 13 февраля 2022 г. включительно участие несовершеннолетних граждан в тренировочных мероприятиях осуществляется с применением дистанционных технологий (при наличии технической возможности).";

пункты 7 и 7.1 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого пункта 1, который вступает в силу с 7 февраля 2022 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией