Распоряжение губернатора Омской области от 3 февраля 2022 года № 7-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) пункт 9 после слов "образовательных технологий" дополнить словами "(далее - дистанционное обучение)";

2) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:

"9.2. Образовательным организациям обеспечить в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями реализацию:

1) образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:

- для 1-х классов с 7 по 11 февраля 2022 года в полном объеме с применением дистанционного обучения без посещения обучающимися организаций, с 14 по 18 февраля 2022 года установить каникулы;

- для 2 - 8-х, 10-х классов с 7 по 19 февраля 2022 года в полном объеме с применением дистанционного обучения без посещения обучающимися организаций;

- для 9-х, 11-х классов с 7 по 19 февраля 2022 года в полном объеме с посещением обучающимися организаций;

2) образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения с 7 по 19 февраля 2022 года в полном объеме с применением дистанционного обучения или по индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками без посещения обучающимися организаций, за исключением случаев проведения:

- промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена;

- государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена;

- практических занятий по вождению транспортных средств и подготовке частных охранников;

3) образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры с 7 по 19 февраля 2022 года с посещением обучающимися организаций, за исключением лекционных занятий, которые организовать с применением дистанционного обучения.";

3) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"6) с 4 февраля 2022 года в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой форме (за исключением медицинской помощи, оказываемой по поводу злокачественного новообразования, подозрения на него), включая проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, проводимой в соответствии с Порядком направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 698н, а также профилактических медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (за исключением обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации).".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







