Пульмонолог рассказал, как заядлым курильщикам снизить вред от никотина

Бронхо-легочная система человека исключительно чувствительна к загрязнению воздуха. Одним из наиболее вредных факторов является курение, как активное, так и пассивное. Причем последнее не менее опасно, чем первое. Курение, увеличивает риск развития хронических заболеваний органов дыхания на 80-90 процентов.

"Последнее время все чаще на приемах оказываются пациенты, которые перешли на вейпы или системы электронного нагревания табака. У курильщиков вейпов встречаются раздражения слизистой дыхательных путей различными ароматическими добавками", - рассказал aif.ru пульмонолог, кандидат медицинских наук Сергей Войнилович.

Гораздо безопаснее, по мнению специалиста, применять электронные системы нагревания табака, которые хотя и являются источниками вредных веществ, но количество их во вдыхаемом воздухе снижено на 90-95процентов.

Сергей Войнилович подчеркнул, что фундаментальные медицинские исследования в данной области только начались и заядлым курильщикам лучше всего полностью отказаться от пагубной привычки.

- Есть утвержденные лекарства, призванные бороться с зависимостью от табакокурения. Это варениклин и бупропион. Возможно использовать никотинсодержащие пластыри, медленно сокращать количество выкуриваемых день ото дня сигарет, не докуривать их, и так далее, - советует пульмонолог.

Прежде чем прибегать к медикаментозной терапии необходимо проконсультироваться у врача.