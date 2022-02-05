В Петербурге ушел из жизни режиссер Виктор Бутурлин

В Санкт-Петербурге в ночь на 5 февраля скоропостижно скончался режиссер, драматург и педагог Виктор Бутурлин.

Творческая жизнь Виктора Ивановича была тесно связана с "Ленфильмом". В 1984 году он дебютировал на этой киностудии с музыкальной кинокартиной "Аплодисменты, аплодисменты" (сценарист этой ленты Виктор Мережко ушел из жизни несколько дней назад. 30 января 2022 года).

Среди известных фильмов Виктора Бутурлина - "Садовник", "Торможение в небесах", "Честь имею!". Он снял первый сезон "Улиц разбитых фонарей" и первые серии "Убойной силы", а также сериалы "Алька", "Жить сначала", "Дилер", "Гаишники", "Женская логика".

- Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником, - говорят на киностудии "Ленфильм".

О времени прощания будет сообщено позднее.